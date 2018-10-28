40 % نسبة إنجاز المرحلة الثانية من طريق خليفة ومركز خطم الملاحة في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفادت مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة حليمة الشحي، بأن الوزارة أنجزت 40% من الأعمال الإنشائية، ضمن المرحلة الثانية لمشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، ومركز خطم الملاحة، والطريق (إي 99)، بكلفة إجمالية 60 مليون درهم، متوقعة إنهاء المشروع بشكل كامل في الربع الثالث من العام المقبل.

وأوضحت الشحي لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع يسهم في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء، خصوصاً بعد تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق فور اكتماله، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق وزيادة انسيابيته، ويخفض زمن الرحلة 15 دقيقة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي للمدينة، وعموم المنطقة الشرقية، وتسهيل الحركة على قاطني مدينة محمد بن زايد السكنية والمناطق المجاورة لها.

وأشارت الشحي إلى أن طول المشروع يبلغ سبعة كيلومترات، ويتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً بإضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة، مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطرق، وتركيب حواجز معدنية للحماية.

وأكدت أن الوزارة أدرجت، ضمن أهدافها الاستراتيجية، استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية، وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، من خلال ربط المدن والمناطق والبلدات في الدولة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان.