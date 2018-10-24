80.6 % من عدادات المياه في دبي «ذكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 595 ألفاً و755 عداد مياه ذكياً في دبي، بنسبة 80.6% من إجمالي عدادات المياه في الإمارة، وستنتهي من تحويل عدادات المياه كافة إلى ذكية بنهاية العام المقبل، وفقاً للعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الذي أضاف أن مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية»، من مبادرات الهيئة، التي أطلقتها في إطار جهودها لتحقيق مبادرة «دبي الذكية»، الرامية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وتوفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين، وتساعدهم على مراقبة الاستهلاك بشكل دقيق في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد.

وذكر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة، المهندس عبدالله عبيدالله، أن «الهيئة لديها بنية تحتية متطوّرة لعدادات المياه الذكية، حيث نجحت في تحديد 20 ألف حالة تسرّب للمياه، و4700 حالة خلل، و1400 حالة زيادة أحمال، ما حقق وفورات إجمالية بلغت نحو 52.6 مليون درهم»، لافتاً إلى أن مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، ضمن «دبي الخضراء»، تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أي تسريبات في توصيلات المياه، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل الكلفة على المتعاملين.

يذكر أن الهيئة فازت بجائزة «شركة المياه الذكية لعام 2018»، ضمن فعاليات «القمة العالمية للمياه 2018»، التي عُقدت، أخيراً، في العاصمة الفرنسية باريس، تقديراً لجهودها في تنفيذ أحد أكبر مشروعات البنية التحتية المتقدمة لعدادات المياه الذكية في العالم، ما مكّن الهيئة من تحسين توافر قراءة العدادات إلى نسبة 99.9%.