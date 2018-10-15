«طرق دبي» توفر خدمة حجز مواقف المركبات قبل الوصول إليها

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفيرها خدمة الحجز الذكي لمواقف المركبات، التي تمكّن العميل من ضمان حصوله على موقف مناسب لمركبته وحجزه قبل وصوله إلى المنطقة التي ينوي التوقف فيها.

وقال مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في الهيئة، صلاح الدين المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، إنه تم حالياً توفير الخدمة في منطقتين بدبي، وذلك ضمن المرحلة الأولى، وسيتم لاحقاً توفير الخدمة في مزيد من المواقع.

وأضاف المرزوقي أنه تم اختيار منطقتَي دبي مارينا، ومدينة دبي للإنترنت، لأهمية توافر الخدمة في مواقع تشهد كثافة وزيادة في الطلب على المواقف، وفي الوقت نفسه تعد وجهة لأصحاب الأعمال وموظفي الشركات، الذين يعقدون الكثير من الاجتماعات متنقلين من مكان إلى آخر، ما يجعل وقتهم حرجاً وضيقاً، ويتطلب توافر موقف سريع لمركباتهم.

وأوضح المرزوقي أنه يمكن حجز الموقف عبر تطبيق المواقف الذكي التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، الذي يمكّن العميل من تحديد الموقف وحجزه قبل التحرك إلى وجهته.

من جهة أخرى، قال المرزوقي إن الهيئة أطلقت نظام التذاكر الإلكترونية في ثلاث مناطق بالإمارة عبر 13 جهازاً، وهي تتيح للعملاء حجز الموقف والدفع عبر الجهاز من دون الاضطرار إلى طباعة التذكرة والعودة للمركبة لوضعها على الزجاج الأمامي، ويتم تسجيل الحجز إلكترونياً.

وأضاف أن الخدمة متوافرة حالياً في منطقة الجافلية للمواقف المنتشرة حول الإدارة العامة للجنسية والإقامة، وكذلك المنطقة حول مركز اتصالات في شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى بعض المواقف الموجودة بجانب المقر الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وعن التحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، أكد المرزوقي نجاح عملية توفير بطاقات المواقف الموسمية إلكترونياً، حيث لم يعد العملاء بحاجة إلى طباعتها أو إصدارها، بل يمكنهم الاشتراك في الخدمة والدفع إلكترونياً.

ويمكن الآن لأصحاب المركبات تسديد رسوم المواقف باستخدام بطاقة «نول»، وذلك تسهيلاً على العملاء في استخدام المواقف التي تشهد طلباً متزايداً بشكل يومي، من قبل أصحاب المركبات في دبي، لاسيما في مناطق الأعمال والكثافة المرتفعة بين المباني السكنية والتجارية.