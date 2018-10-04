انخفاض الحوادث المرورية الصباحية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن معدل الحوادث المرورية التي كانت تعرقل حركة السير على الطرق، انخفض بشكل ملموس مع بداية العام الدراسي الجديد خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتطبيق الخطط والاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل إدارة المرور والدوريات، لضبط حركة السير على الطرق، ومنع السلوكيات المرورية السلبية والإخلال بقواعد المرور.

وأشارت إلى أن شوارع الإمارة شهدت انسيابية ملحوظة في الحركة المرورية بفضل حسن توزيع الدوريات المرورية ورقباء السير وانتشارهم في الشوارع والتقاطعات والميادين الحيوية، بالاضافة إلى حسن تعاون السائقين مع رجال السير والمرور، والالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية.

وقال مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة، الرائد عبدالرحمن خاطر، إن إدارة المرور والدوريات تؤدي دورها على أكمل وجه من خلال متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، والمراجعة المستمرة لخريطة توزيع الدوريات المرورية، وضمان سرعة استجابتها للتدخل في حالات وقوع الحوادث بمختلف أنواعها، وسرعة فض الازدحامات أو الاختناقات المرورية، وضمان تيسير حركة المرور، ومنح أولوية السير للحافلات المدرسية، وتمكين المتوجهين إلى أعمالهم في الصباح الباكر من الوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، إلى جانب تكثيف العمل المروري الميداني خلال ساعات الذروة.

وأوضح أن انخفاض المخالفات المرورية جاء بفضل جهود شرطة الشارقة، في تكثيف حملات التوعية، وتفعيل دور وسائل الإعلام.