المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مكالمات

طالب متعاملون مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة بتحسين جودة المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، القائمة على مزود الخط المنزلي، لافتين إلى تكرار حالات الانقطاع أثناء استخدامها، فضلاً عن ضعف الصورة.

تنظيم

أثنى أولياء أمور على وجود شرطة أبوظبي في المنطقة المحيطة بمدرستي الوردية والنهضة الوطنية، لتنظيم حركة المرور فيها، ما أسهم في تخفيف الاختناقات المرورية التي اعتادت أن تشهدها المنطقة صباحاً وعند انصراف الطلبة.

زيادة

زادت مدرسة خاصة بالشارقة كثافة الطلبة في الصف من 28 إلى 40 طالباً، بعد أن ألغت المنهج العربي، وحوّلت طلبة «العربي» إلى المنهجين البريطاني والأميركي، دون التأكد من مستوى الطلبة وقدرتهم على استيعاب التغيير في المنهجين.

ظلام

شكا سكان المنطقة الواقعة خلف «سيدار» في النادي السياحي بأبوظبي الظلام الذي يلف الشوارع الجانبية في المساء، نتيجة للإنشاءات التي تُجرى في المنطقة.

دراجات

لاحظ سائقون عدم التزام معظم سائقي الدراجات النارية الخاصة بالتوصيل بالقواعد المرورية، خصوصاً سيرهم على المسرب السريع في الشوارع الرئيسة، مطالبين بالتشديد على مثل هذه السلوكيات لخطورتها.

انقطاع

شكا قاطنون في بناية «ماجستيك» في منطقة التعاون بالشارقة الانقطاع المتكرر للمياه، مشيرين إلى أن المشكلة مستمرة، رغم تقديمهم شكاوى متكررة إلى المسؤولين عن إدارة البناية.

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