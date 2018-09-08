32 درهماً رسوماً يومية لمواقف أبراج بحيرات جميرا

المصدر: هنادي أبونعمة ـــ دبي

يعاني سكان وعاملون في منطقة أبراج بحيرات جميرا، إغلاق مواقف المركبات الموجودة في المنطقة، وإلزامهم دفع رسوم تصل إلى 32 درهماً يومياً، مقابل استخدام بعضها. فيما أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن اتخاذ القرار تم بناء على دراسة أثبتت ضرورة تحديد المدة الزمنية لاستخدامات المواقف في تلك المنطقة، بغرض تدويرها وتوفيرها لأكبر عدد من المتعاملين.

وتفصيلاً، أبدى سكان وعاملون في المنطقة، في شكاوى وردت لـ«الإمارات اليوم»، استياءهم من إغلاق الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية في منطقة أبراج بحيرات الجميرا، جميع المواقف، وتعيين رسوم لبعضها بمدة أقصاها ثلاث ساعات فقط.

واعتبروا أن اتخاذ القرار لم يأخذ بالاعتبار احتياجات السكان والعاملين في المنطقة. وقال أحد السكان إنه لا يجد حلاً لمشكلته، إذ بات عليه إما استئجار موقف من أحد مالكي المواقف بمبالغ سنوية تصل إلى 12 ألف درهم، أو الوقوف لمدة ثلاث ساعات فقط.

وأشار أحد العاملين في المنطقة، إلى عدم جدوى فتح بعض المواقف لمدة ثلاث ساعات، إذا يتعين على السائقين ترك الموقف لمدة ساعتين للتمكن من العودة مجدداً، ودفع الرسوم لاستخدامه لمدة ثلاث ساعات أخرى، الأمر الذي يبدو غير منطقي في ظل ارتباط العاملين بمواعيد دوام محددة.

وطالب المشتكون الجهات المعنية إما بتوفير المواقف أو السماح للأشخاص باستخدام المواقف لفترة أكثر من ثلاث ساعات حتى لو كانت مدفوعة، تجنباً لإرباك العاملين والإضرار بأعمال المؤسسات الواقعة في تلك المنطقة.

من جهتها، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن القرار تم بناء على توقيع اتفاق بين هيئة الطرق والمواصلات ومركز دبي للسلع المتعددة لإدارة وتشغيل مواقف الزوار في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وجاء على ضوء دراسة مشتركة بين الطرفين، تم على إثرها تحديد شروط وإجراءات التشغيل، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية للمنطقة.

وأضافت أن القرار يهدف إلى زيادة دوران المواقف المخصصة للزوار، وإتاحة استخدام الموقف من قبل أكثر من مستخدم، ويمنع تعطيل وإساءة استخدام مواقف الزوار.

وأكدت أنه تم تحديد استخدام مواقف الساحات العلوية بثلاث ساعات حداً أقصى، بغرض تلبية احتياجات مختلف مستخدمي المواقف في المنطقة، كما أنها وفرت مواقف أخرى تحمل الرمز (k)، يمكن استخدامها بحد أقصى لمدة 24 ساعة، وبرسم 32 درهماً، أما بالنسبة إلى سكان المنطقة فيمكنهم استخدام المواقف السفلية المخصصة لهم، والتي تتم إدارتها بشكل مباشر من قبل المطور.

يذكر أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم في دبي يبلغ 130 ألف موقف، فيما تقسم تلك المواقف إلى فئات تصنفها من حيث قيمة التعرفة، ونوع بطاقات المواقف الموسمية المدفوعة سلفاً. وتعد البطاقات المدفوعة سلفاً بمثابة تصريح يقتصر استخدامه على مواقف دبي.

«طرق دبي» تفتتح مكتباً لـ «دناتا»

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مقرها الرئيس، مكتباً لـ«دناتا»، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، وذلك تفعيلاً لمذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في وقت سابق، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، في إطار توفير عدد من مزايا خدمات السفر اللوجستية.

وافتتح المكتب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، يوسف الرضا، الذي قال إن افتتاح مكتب لـ«دناتا» في المقر الرئيس للهيئة، يأتي في إطار الحرص على توفير آفاق خدمية في مجال السفر ومتطلباته للموظفين، وهو ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتحقيقها في هذا المجال.

وأضاف: إن التعاون مع «دناتا» يعكس استراتيجية الهيئة في توطيد العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية بما فيها القطاع الخاص، ما يحقق مصلحة كوادرها الوظيفية، وهو ما يتواكب مع توجهات حكومة دبي الرشيدة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير خدمات متميزة للموظفين، مثل معارض الخصومات على مختلف السلع التي تستضيفها بالتنسيق مع جهات ذات سمعة تجارية رفيعة المستوى وغيرها من المبادرات التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها، لإيجاد بيئة عمل مثالية تخلق مستوى عالياً من الأداء المؤسسي للموظفين.