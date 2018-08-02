«الموارد البشرية» توفر فرصاً تدريبية وعملاً صيفياً للطلبة المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمركز سعادة المتعاملين – توطين في دبي، أخيراً عدداً من الأيام المفتوحة للتدريب، إذ تم من خلالها لقاء الطلبه مع شركات القطاع الخاص ليتم مقابلتهم واختيارهم لفرص التدريب الميداني والعمل الصيفي المتوافرة لدى مجموعة من الشركات.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، فاطمة الحوطي، إن اليوم المفتوح أتاح للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي المتوافرة، حيث قام المعنيون في الشركات بإجراء مقابلات مباشرة معهم لتحديد الفرص التي تتناسب وكل طالب وطالبة تمهيداً للالتحاق بها. وأوضحت أن فعاليات اليوم المفتوح تضمنت أيضاً اطلاع الطلبة على البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني»، الذي اطلقته الوزارة أخيراً ضمن مبادرة «توطين 360»، وهي إحدى المبادرات التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً الى توظيفيهم في هذا القطاع.

وأوضحت أن تطبيق «وجهني» الذكي يتيح للمستخدمين من الطلبة المواطنين والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة التعامل معه وفقاً لخطوات تتميز بالسهولة والسرعة، إذ يمكنهم تحميله من متجري «أندرويد» و«أبل ستور».

وأشارت الحوطي إلى أن التطبيق يستهدف طلبة الجامعات وطلبة المرحلة الثانوية بمراحلها للانضمام إلى التدريب الميداني، الذي يستغرق من أسبوع إلى شهر، وكذلك الوظائف الصيفية التي تستمر ما بين شهر وشهرين.

وقالت إن بإمكان الطلبة الاستفادة من فرص التدريب والوظائف الصيفية والتقديم عليها بشكل مباشر، من خلال التطبيق وفقاً لخطوات عدة تشمل تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، وتسجيل البيانات الشخصية ومن ثم الاطلاع على الفرص المتاحة، والتقديم عليها ومتابعة الفرص وإجراء المقابلات.

وأفادت بأنه من المقرر أن يتم تقديم شهادة خبرة للطلبة حال استكمال التدريب أو العمل الصيفي، بالإضافة الى مكافآت أخرى، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من الأيام المفتوحة في الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للحصول على فرص التدريب الصيفي.