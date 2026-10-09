40 جهة و4500 طالب شاركوا في معرض التوظيف لجامعة الإمارات

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة «معرض جامعة الإمارات للتوظيف 2026»، تحت شعار «طريقك إلى المستقبل»، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة ضمن جهود الجامعة لربط التجربة الأكاديمية للطلبة بمتطلبات المستقبل المهني، من خلال تطوير البرامج، وتعزيز فرص التدريب العملي، وتوسيع الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وإتاحة الفرص أمامهم لتطبيق معارفهم وقدراتهم في بيئات العمل.

وشهد المعرض حضور أكثر من 4500 من طلبة الجامعة وخريجيها، بمشاركة أكثر من 40 جهة من مختلف القطاعات في الدولة، وبرعاية الشركاء الاستراتيجيين: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وأدنوك.

كما يشكّل المعرض منصة للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، والتعرف إلى احتياجات القطاعات، وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، بما يعزز مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل.

وسبق المعرض تنظيم «أسبوع الجاهزية المهنية»، الذي استهدف إعداد الطلبة والخريجين لسوق العمل.