«انطلاقة» يمكّن 24 امرأة لتحقيق الاستقرار الأسري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مديرة مركز حماية المرأة، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مريم إسماعيل، أن برنامج «انطلاقة»، نجح منذ إطلاقه عام 2016، في تمكين نحو 24 من النساء المنتسبات، وتم تنمية كفاءاتهن وصقل مهاراتهن بالفرص والأدوات اللازمة التي شملها برامج انطلاقة، ليخُضن بذلك غمار الحياة المجتمعية بثقة وكفاءة عالية، لتحقيق الاستقرارين الأسري والمجتمعي.

وأشارت إلى أن المركز، منذ إنشائه في عام 2011، استقبل نحو 132 حالة لنساء وقع عليهن عنف جسدي ولفظي، إلى جانب احتضان 99 مرافقاً من الأطفال، حيث إن المركز يستقبل الحالة مع مرافقيها.

وأكدت إسماعيل أن المركز يسعى إلى مساعدة المرأة المعنفة في توفير أماكن لإيوائها، وتقديم الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والقانونية لها، عبر برامج متنوعة للتأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، لافتة إلى أن حفظ وحماية حقوق المرأة ورفع العنف عنها وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، يضمن لها أداء دورها المجتمعي والأسري بشكل فعّال. وأفادت أن المركز أطلق برامج مجتمعية تحت شعار «انطلاقة»، بهدف تمكين المرأة المعرّضة للعنف في عدد من المجالات.