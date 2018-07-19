أجهزة لتعقب مركبات «الموارد الطبيعية» في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم، عن إنجاز 42% من مشروع تركيب أجهزة «جي بي إس» لتعقب 53 مركبة من أسطول المؤسسة على مستوى إمارة الفجيرة، والهادف إلى متابعة المركبة والتعرف على موقعها، والاتصال بسائقها وتحديد عنوانه، ما يمكّن من تفادي حدوث المشكلات، مثل توقف المركبة في مكان معين، والتعرف على سبب العطل المفاجئ أو الحادث.

وأكد أن المشروع يتم تنفيذه لمواكبة التطورات التي ستحدث من خلال العمل بأجهزة التعقب، ويعد خطوة مهمة للمؤسسة نحو الإدارة الإلكترونية المتكاملة خلال الفترة المقبلة، وأن النظام الجديد يفيد في تلافي العديد من المشكلات، حيث يعتمد على أجهزة تعقب إلكتروني متصلة بالأقمار الاصطناعية وعبر شبكة إنترنت، تسعى المؤسسة لتركيبتها بخطوط آمنة ومحمية وتخدم أغراض التفتيش البيئي.