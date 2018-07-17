بدء الاختبارات التجريبية لتوربينات توسعة المحطة «إم»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

باشرت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الاختبارات التجريبية للتوربينات، في مشروع توسعة المحطة (إم) بجبل علي، التي تعد أحدث وأكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في دولة الإمارات.

وبلغت كلفة مشروع توسعة المحطة 1.47 مليار درهم، وتشمل اختبارات التشغيل الأولي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة، ومن ثم ربطها بالشبكة، وتعتبر هذه الاختبارات أساسية لضمان جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وتستمر بشكل مجدول حتى موعد الانتهاء من مشروع التوسعة، المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري.

وتتركز الجهود في المرحلة الحالية على التحضيرات والاستعدادات التشغيلية، من قبل فريق المشروع لتقييم مدى جاهزية المحطة، وبعد الانتهاء من الاختبارات الأولية، سيتم البدء في اختبارات التشغيل التجريبي للمحطة بشكل عام.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «مشروع توسعة المحطة (إم) بجبل علي، يدعم جهود الهيئة في رفع قدرة البنية وتطويرها، للارتقاء بخدماتها إلى أعلى المستويات العالمية، كما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة، لتشمل 61% من الغاز، و25% من الطاقة الشمسية، و7% من الفحم النظيف، و7% من الطاقة النووية بحلول عام 2030، وتوظيف مصادر الطاقة النظيفة، ضمن المزيج لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي بحلول عام 2050».

وأضاف الطاير: «تعد الاختبارات التي نعكف على إجرائها على التوربينات في مشروع توسعة المحطة (إم) المرحلة الأخيرة من إتمام إنجاز مشروع التوسعة، لضمان عمله وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة، حيث تمر الاختبارات بأربع مراحل رئيسة، هي: التدشين الوظيفي الأولي، ثم اختبارات التشغيل، وبعدها اختبارات الاعتمادية، وأخيراً اختبارات الأداء، وهي تهدف جميعها إلى تحقيق مطابقة المواصفات الفنية للمشروع، تحقيقاً لأهدافه». وأوضح أن هذا المشروع يسهم - عند اكتماله - في رفع القدرة الإنتاجية للمحطة ككل إلى 2885 ميغاواط، حيث شملت التوسعة إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة، بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميغاواط، تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة، كما تضمن المشروع إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود، مع غلايتين لاستعادة الحرارة المُهدرة، إضافة إلى توربين بخاري، بكفاءة استخدام للوقود تبلغ 90%، ما سيرفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة (إم) من 82.4 إلى 85.8%، التي تعتبر واحداً من أعلى معدلات الكفاءة الحرارية في العالم.

يشار إلى أن المحطة «إم» تعد أحدث وأكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في الدولة، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 2185 ميغاواط من الكهرباء، و140 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وقد أنشئت وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وأكثر التقنيات تطوراً على المستوى العالمي.

إنجاز «المشروع» متوقع خلال الربع الأخير من العام الجاري.