شرطة أبوظبي توزع 90 كرسياً لجلوس الأطفال بالمركبات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وزعت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نحو 90 كرسياً لجلوس الأطفال بالمركبات، خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، ضمن جهودها الهادفة لحماية الطفل وتوفير السلامة له من المخاطر التي قد يتعرض لها خلال وجوده داخل المركبة.

وشمل توزيع الكراسي الأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي وذوي الدخل المحدود في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز دورها المجتمعي من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة التي أطلقتها تزامناً مع عام الخير2017 وتستمر خلال عام زايد 2018، هدفها هو سلامة أبنائنا، ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة منها، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية، موضحة أن الكثيرين لا يدركون أهمية هذه المقاعد في حماية حياة أطفالهم من الخطر عند وقوع أي اصطدام يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، إذ قد يرتطم بالأجزاء الداخلية للمركبة، وقد يندفع إلى خارج المركبة في حال اصطدامها الشديد أو انقلابها.

وأشادت بمشاركة ودور هيئة الهلال الأحمر في تفعيل المبادرة من خلال البرامج المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع من مبدأ الشراكة والعمل الجماعي، وترسيخاً لمعاني التعاون المجتمعي.