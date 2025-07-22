أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بدء التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، عقب وصول أولى الشحنات إلى المنشأة الجديدة في أبوظبي.

ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في سلاسل الإمداد الصحية وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.

ويقع المركز في منطقة كيزاد، وتُشغله شركة «رافد»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وقد تم تطويره بالشراكة مع الدائرة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة GSK العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للشحن، ومجموعة كيزاد.

ويُعدّ المركز ركيزة أساسية ضمن منظومة علوم الحياة المتنامية في الإمارة، حيث يهدف إلى تحسين الوصول إلى اللقاحات في المنطقة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأبوظبي، وبنيتها التحتية المتقدمة في مجال سلاسل التبريد، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة ومُحفّزة للابتكار.

وجاء إطلاق العمليات التشغيلية للمركز تتويجاً لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها بين الدائرة وشركة GSK خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024 لإنشاء مركز توزيع إقليمي للقاحات في الإمارة.

وبهذا، تصبح أبوظبي مقراً لأول مركز توزيع للقاحات تابع لـGSK في الشرق الأوسط، والرابع عالمياً، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية بقدرات الإمارة على دعم الأمن الصحي وسلاسل الإمداد الحيوية.

ويُمثّل الإنجاز أيضاً إحدى أولى المحطات التشغيلية الرئيسة ضمن إطار عمل HELM، (مجمع علوم الحياة في أبوظبي)، الذي تم إطلاقه رسمياً في أبريل الماضي خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، ويُعدّ HELM منصة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات في علوم الحياة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بما يدعم رؤية أبوظبي في أن تكون شريكاً عالمياً رائداً في مجالات الطب الدقيق، وصناعة الأدوية، ولوجستيات المنتجات الحيوية.

وقالت وكيل الدائرة، الدكتورة نورة خميس الغيثي: «يُمثّل التشغيل الفعلي لمركز توزيع اللقاحات الإقليمي في أبوظبي نقطة تحوّل في مسيرتنا نحو بناء نموذج صحي استباقي شامل، حيث نُسهم من خلاله في تعزيز جاهزية المنطقة للاستجابة الصحية بكفاءة ومرونة، وتسريع الوصول إلى الحلول الصحية التي تُحدِث فرقاً ملموساً في حياة الناس، معززاً مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للابتكار في علوم الحياة».

وسيتولى المركز إدارة محفظة تضم أكثر من 20 لقاحاً، تشمل فئات الأطفال والبالغين، ما يسهم في دعم خطط التحصين والحياة الصحية المديدة في المنطقة، كما يتميّز بتصميم مرن يتيح له التوسع مستقبلاً لاستيعاب تقنيات اللقاحات الجديدة وتلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة.

ويُشغّل المركز عبر أنظمة متقدمة لسلاسل التبريد والتوزيع الذكي، تضمن الحفاظ على جودة اللقاحات وتتبعها بدقة على امتداد سلسلة الإمداد، كما يرتبط المركز بشبكة «فارما لايف» التابعة للاتحاد للشحن، وتغطي أكثر من 100 وجهة عالمية وتقدم خدمات شحن دقيقة للمنتجات الصيدلانية الخاضعة لدرجات حرارة خاصة.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بتوزيع ملايين الجرعات سنوياً، مع تقليص فترات التوصيل وتحسين موثوقية سلسلة التوريد عبر المنطقة.