"الهدير" و"الإسعاف الميدانية".. مركبتان جديدتان للاستجابة للطوارئ

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2025"، تحت شعار "جاهزية وسرعة في مواجهة الكوارث" عن مركبتي "الهدير" و"الإسعاف الميدانية"، وهما من أحدث ابتكاراتها ضمن أسطول الدعم الميداني، وقد تم تصميمهما خصيصاً لمواجهة تحديات الطقس، وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ في الظروف الاستثنائية، ونقل آمن للمصابين في التضاريس الصعبة.

وأوضحت المؤسسة لـ "الإمارات اليوم" أن مركبة "الهدير" تم استحداثها عقب منخفض "الهدير" والحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة العام الماضي، والتي كشفت عن تحديات في الوصول إلى المتأثرين جراء الفيضانات وارتفاع منسوب المياه، وجاءت هذه المركبة كاستجابة مباشرة للنتائج المستخلصة من تلك التجربة والحاجة الملحة لوسيلة إسعافية متخصصة قادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالسيول وارتفاع منسوب المياه.

وأضافت أن المركبتين الجديدتين تم تجهيزهما كوحدتين للدعم المتكامل، حيث تحتويان على معدات طبية طارئة وأدوات أساسية للتعامل مع الحالات الحرجة، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية اللازمة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار، إن "ديهاد " يعد منصة تتضافر الجهود من خلالها لتحقيق تعاون مثمر على صعيد الشأن الإنساني لتقديم الأفضل في مجال الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء العالم، وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل إنساني شامل.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي لدعم توجهات الحكومة في أن تكون دبي نموذجا يحتذى به في الجاهزية والاستعداد المتكامل كمنظومة متكاملة تقودها رؤية شاملة وواضحة تلبي طموح الإمارة لتكون المدينة الأكثر أمانا واستعدادا للمستقبل.

مركبة مطورة لمهام صعبة

وقال مشعل جلفار إن "الهدير" هي مركبة ميدانية متخصصة وتعد الأحدث ضمن أسطول المؤسسة والتي صممت خصيصاً لدعم عمليات الإسعاف الطارئ في الظروف الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة، حيث تعتبر حلاً ميدانيا متكاملا لدعم الاستجابة خلال الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، و ضمان الوصول الآمن والفعال إلى المناطق المتضررة، وتتميز بالجاهزية التامة لمعايشة البيئة الصعبة حيث تم تزويدها بزوارق مطاطية خفيفة مع محركات كهربائية تمكن الطاقم من الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه نتيجة تزويدها نظام خوض في المياه يسمح لها بالتحرك داخل تجمعات المياه و الوصول إلى المرضى والمصابين في تلك المناطق.

وأوضح أن "الهدير" تعتبر وحدة دعم متكاملة متنقلة تحتوي على معدات طبية طارئة تشمل الأدوات الأساسية للتعامل مع الحالات الحرجة ومخزون من المستهلكات الطبية لتزويد مركبات الإسعاف الأخرى مباشرةً في موقع الحدث، كما أن المركبة مزودة بأنظمة إضاءة ميدانية قوية تتيح تلبية حالات الطوارئ ليلاً وفي ظروف الرؤية المنخفضة كما أنها تحتوي على نظام (نظام سحب) بقدرة عالية يمكن استخدامه لسحب مركبات عالقة أو إزالة عوائق من الطريق، وتتسع المركبة لفريق مكون من 4 كوادر مما يدعم تنفيذ المهام الصعبة بشكل منسق.

استجابة متقدمة ونقل آمن للمصابين

وقال جلفار إن المؤسسة استحدثت "مركبة الإسعاف الميدانية" والتي صممت بمواصفات خاصة تضمن توفير حلول استجابة إسعافية آمنة وفعّالة، خصوصاً في المناطق الوعرة أو المتأثرة بتجمعات المياه، مع التركيز على راحة وسلامة المريض والطاقم أثناء النقل حيث تتمتع المركبة بقدرة عالية على اجتياز التضاريس الصعبة، مما يضمن الوصول إلى المصابين في مختلف البيئات نظرا لتجهيزها بنظام دفع رباعي يعزز كفاءة الحركة والتنقل في المناطق غير المعبدة، كما أنها مزودة بنظام متقدم لامتصاص الصدمات يعمل على تقليل الاهتزازات والصدمات على الطرق الوعرة ويعزز راحة المريض، خاصة في حالات الإصابات والكسور، وهو ما يدعم تقديمنا لرعاية أكثر استقراراً أثناء النقل حتى الوصول إلى المستشفى.

وأوضح أن المركبة مزودة بجميع الأدوات والمعدات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالات الطارئة أثناء التنقل، كما تتميز بمساحتها الداخلية المريحة والآمنة للمسعفين والمريض، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية خلال النقل، ويمكن استخدامها لتعزيز تغطية المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمركبات التقليدية، كالمناطق البرية والجبلية، مما يجعلها أداة فعالة في الاستجابة للطوارئ.