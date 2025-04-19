1.8 مليون مستفيد من حملات الرفاه النفسي في دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أن إجمالي عدد حملات الرفاه النفسي، التي نظمتها منذ إطلاق استراتيجية الرفاه النفسي العام الماضي، بلغ 22 حملة توعية، استفاد منها مليون و854 ألفاً و116 شخصاً، موزعين على 125 ألفاً و893 مستفيداً بشكل مباشر من الحملات الميدانية، ومليون و708 آلاف و223 مستفيداً من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يناير الماضي.

وأكدت البدء في المرحلة الثانية من مشروع الفحص المبكر للصحة النفسية.

وتعتزم الهيئة، خلال الأشهر المقبلة، إطلاق مبادرات تستهدف الموظفين في مختلف القطاعات، وتركز على موضوع الاحتراق الوظيفي والصحة النفسية في بيئات العمل.

وأكدت رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة في الهيئة، الدكتورة هند العوضي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2025»، رصد استجابة كبيرة من أفراد المجتمع لحملات التوعية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب تفاعل لافت من الجهات الحكومية والخاصة، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وضرورة الاهتمام بها.

وحول مشروع الفحص المبكر للصحة النفسية، أكدت العوضي أن الهيئة بدأت بالمرحلة الثانية من المشروع، التي تُعد الأكبر من حيث عدد الأطباء المستهدفين بالتدريب، وذلك لتأهيلهم على كيفية قياس أبرز الأمراض النفسية الشائعة واستخدام أدوات القياس والكشف المبكر بشكل علمي ودقيق، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت إعداد دليل الفحص المبكر، الذي يستخدمه الأطباء وأصحاب الاختصاص في ممارساتهم اليومية، فيما تركز المرحلة الحالية على تدريبهم على استخدام هذا الدليل، يليها لاحقاً تطبيق آليات القياس.

وأوضحت أن التدريبات تستهدف جميع الأطباء المرخصين في تخصصي طب الأسرة والطب العام في إمارة دبي، كما يجري تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للكوادر غير الطبية من المستجيبين الأوائل، حيث تم الوصول إلى منتصف الأرقام المستهدفة، مع تقييم النتائج تمهيداً لتوسيع نطاق التدريب مستقبلاً.

وأضافت أن الهيئة تعمل أيضاً على تدريب الطواقم الإدارية في الجامعات بدبي، وتعتزم خلال الأشهر المقبلة إطلاق مبادرات تستهدف الموظفين في مختلف القطاعات، وتركز على موضوع الاحتراق الوظيفي والصحة النفسية في بيئات العمل.