«دمي لوطني» تجمع 32.9 ألف وحدة دم خلال دورتها الـ 12

نجحت حملة «دمي لوطني» في جمع 32 ألفاً و931 وحدة دم، خلال دورتها الـ12، التي شهدت 344 حملة حتى الآن، وتضمنت الدورة الحالية من الحملة 13 ألفاً و222 متبرعاً جديداً، بنسبة 40.15%.

وتقام المبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

وأوضح مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في دبي الصحية، الدكتور حسين السمت، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية، تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كاف من الدم بمختلف فصائله.

وذكر السمت أن «دمي لوطني» نفّذت 47 حملة في الهيئات الحكومية، فيما شهدت إقبالاً كبيراً من قِبل المتبرعات الإناث بنسبة 13.37%، فيما مثلت نسبة المتبرعين من الشباب 41.9%.

وأفاد بأن مركز دبي للتبرع بالدم وفّر حافلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية اللازمة لإتمام عملية سحب الدم بسهولة وسلامة، كما وفر كادراً طبياً متخصصاً يتولى مهمة فحص المتبرعين قبل سحب العينات، والتأكد من ملاءمتهم صحياً لعملية التبرع، مشيراً إلى أن «المركز نجح في الوصول إلى فئات كثيرة من أفراد المجتمع، بفضل برامج التوعية المستمرة».

وتُقام المبادرة التي انطلقت في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظم بتعاون وشراكة استراتيجية بين خدمة «الأمين» وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم» ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاحها وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها. ونجحت حملة «دمي لوطني» منذ انطلاقها، في توفير آلاف من وحدات الدم لإنقاذ حالات مرضية حرجة، ومصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان والقصور الكلوي، وأشخاص أصيبوا في حوادث بليغة ويحتاجون إلى وحدات دم لإنقاذ حياتهم.

وحسب مركز دبي للتبرع بالدم، فإن وحدة الدم الواحدة، يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص ممن تتطلب حالاتهم الصحية نقل دم.

ودعا المركز أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم لإنقاذ الأرواح.

القرية العالمية

كشفت حملة «دمي لوطني» أنها نجحت في جمع 566 وحدة دم من زوار القرية العالمية في دبي، من خلال 10 حملات نفذتها منذ بداية الموسم الجاري، حيث وفر مركز دبي للتبرع بالدم حافلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية اللازمة لإتمام عملية سحب الدم بسهولة وسلامة، كما وفر كادراً طبياً متخصصاً يتولى مهمة فحص المتبرعين قبل سحب العينات، والتأكد من ملاءمتهم صحياً لعملية التبرع.

كما أن المركز نجح في الوصول إلى فئات كثيرة من أفراد المجتمع، بفضل برامج التوعية المستمرة.

• الحملة تنفذ بالشراكة بين «الإمارات اليوم» و«الأمين» و«دبي الصحية» و«صحة دبي».