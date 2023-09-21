«صحة دبي»: عمليات مراكز جراحة اليوم الواحد للحالات الطارئة

أكدت هيئة الصحة في دبي، أن إجراء العمليات الجراحية في مراكز جراحة اليوم الواحد، تكون حصراً في حالات الطوارئ، حيث يجب أن تتم قانوناً في منشآت طبية مرخصة بتقديم هذه الخدمة. جاء ذلك رداً من الهيئة على حالة راجعت مركزاً لجراحة اليوم الواحد في دبي، وقام أحد الأطباء بإخضاعها لعملية استئصال الزائدة. وشددت الهيئة على إجراء العمليات الجراحية داخل المنشآت الصحية المصرح لها، بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة، من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها، ومن حيث الجودة والسلامة أيضاً، بالإضافة إلى توافر كل ما يلزم لإجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة.

وذكرت أن القانون نص على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية.