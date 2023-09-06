بلدية دبي تُنفّذ 350 حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية

نفذت بلدية دبي أكثر من 350 زيارة تفتيشية ميدانية على مقاصف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الصحية، ولمعرفة مدى التزامها بمعايير سلامة الأغذية المعتمدة في الإمارة. يأتي ذلك حرصاً من البلدية على ضمان أفضل مستويات سلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية، بما يعزز صحة وسلامة الطلاب وجودة حياتهم.

وشملت الحملات الدورية على مقاصف المدارس، التأكد من مراعاة معايير سلامة الغذاء واشتراطات التخزين بعد استلام الأغذية، وتحضيرها وحفظها في درجات حرارة مناسبة، والتأكد من شروط نظافة الخضراوات والفواكه قبل وضعها في الصندوق. كما ركزت الحملات على مدى استيفاء المقاصف الاشتراطات الصحية، إضافة إلى مراعاة معايير النظافة الشخصية والعامة في المؤسسة، مع توفير التصاريح اللازمة لتوريد الأغذية، والالتزام بدليل الأغذية في المدارس، وبيع الأطعمة الصحية المسموح بها لضمان حصول الطلاب على غذاء آمن وصحي. كما استهدفت الحملات التأكد من تدريب العاملين في المؤسسات على شروط ومعايير السلامة والنظافة الشخصية والعامة، بما يضمن أفضل مستويات الصحة العامة، وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب في المدارس.

يذكر أن بلدية دبي نفّذت حملات رقابية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية، ضمن مبادرتها السنوية «مدارسنا صحية وآمنة» استعداداً للموسم الدراسي الجاري. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لتنفيذ الحملات الدورية التي تضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة في المؤسسات التعليمية في الإمارة.

• الحملات ركزت على استيفاء المقاصف الاشتراطات الصحية إضافة إلى مراعاة معايير النظافة الشخصية.