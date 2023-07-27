حملة تفتيشية على صالونات ومراكز التجميل النسائية في أبوظبي

نفذت بلدية أبوظبي حملة تفتيشية شملت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية وصالات الألعاب في كل من مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة ومدينة شخبوط ومدينة ربدان.

وأكدت مفتشات البلدية خلال الحملة أهمية توفير الاشتراطات الصحية لمزاولة خدمات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وصالات الألعاب، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وتضمنت عملية التفتيش خمس مهام رئيسة، هي: فحص مواد التجميل ومستحضراتها، التأكد من صلاحيتها، معاينة الأدوات والمواد المستخدمة، حث العاملات في هذه المراكز على ارتداء الزي الموحد أثناء تقديم الخدمات، التأكيد على نظافة الصالونات ومراكز التجميل والنوادي الرياضية النسائية.

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تنص عليها قوانين تنظيم هذه المهن والخدمات، والمساهمة في دعم وتعزيز صحة وسلامة مرتادات هذه المراكز الخدمية من خلال العناية بالأدوات المستخدمة، وعدم استخدام مواد تجميلية منتهية الصلاحية، أو معدات غير مرخصة، أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعمول بها في أبوظبي.

كما أولت الحملة اهتماماً بتوعية مرتادات هذه المراكز وتوجيه النصائح لهن، وحثهن على التبليغ عن أي مخالفات، وذلك بهدف حمايتهن، وتوفير أفضل الخدمات لهن بالمعايير الصحية المطلوبة التي تحمي صحتهن وسلامتهن، الأمر الذي يشكل أولوية قصوى لبلدية مدينة أبوظبي وفرقها المختصة.