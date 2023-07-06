"الصحة" تحدد 7 نصائح للوقاية من موجات الغبار أثناء موسم الصيف

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 نصائح للوقاية من موجات الغبار العديدة أثناء موسم الصيف.

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب الخروج من المنزل إن أمكن إلا في حالات الضرورة، والالتزام بلبس الكمامة للحماية من الغبار عند الخروج، وارتداء نظارة شمسية لوقاية العينين من الغبار.

وتضمنت الإرشادات الوقائية تناول الأدوية التي يصفها الطبيب بانتظام، وأخذ بخاخ الطوارئ مع الشخص أينما يذهب، وشرب الماء بانتظام لضمان توازن الجسم والمناعة، فضلاً عن متابعة النشرات الجوية بانتظام للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار أو العواصف الرملية.