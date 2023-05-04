مستشفى ريم بأبوظبي يحصل على اعتماد اللّجنة الدوليّة ولجنة مرافق إعادة التأهيل

أعلن مستشفى ريم بأبوظبي عن حصوله على شهادتي اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة ولجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل، ما يؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات رعاية صحية بمستويات عالية من الجودة.

يُعد اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة شهادة قيمة للغاية في قطاع الرعاية الصحية، كما أن الحصول عليها، يتطلب تحقيق الكثير من الشروط والمعايير العالمية. خضع مستشفى ريم لعمليات تقييم امتدت لـ 4 أيام من قبل مختصي اللّجنة الدوليّة المُشتركة الذين قاموا بعمليات فحص دقيقة لمتطلبات استحقاق الاعتماد، شملت جميع أقسام وجوانب المستشفى، بما في ذلك سلامة المرضى، والوقاية من العدوى ومنع انتشارها، والبروتوكولات السريرية، والتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير القطاع الصحي الحكومي. من خلال الحصول على اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة الذهبي، أثبت مستشفى ريم قدرته على تلبية وتبني أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بدوره، أعرب السيد زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم، عن سعادته لحصول المستشفى على هذين الاعتمادين، وعلّق على ذلك قائلًا: "يُعد هذا الإنجاز أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لمستشفى ريم، ونحن فخورون بتحقيقه. كما أنه خير دليل على الجهود المبذولة والعمل المتواصل والتفاني والخبرة الكبيرة التي تمتلكها كوادرنا من الأطباء والمختصين في قطاع الرعاية الصحية. سنبقى ملتزمين بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات والأساليب الطبية، مع اعتمادنا لأعلى معايير الجودة والسلامة."

وعلق د. هوارد س. بودولسكي: "يعتبر اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة (JCI) خطوة في غاية الأهمية ودليل على التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية متطورة بمستوى عالٍ من الجودة. لا يعد هذا الاعتماد مهمة سهلة ويتطلب جهودًا والتزاماً كبيرين من ناحية مستوى جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى. يُضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات المستشفى ويؤكد مواكبته بشكل دائم على تقديم خدمات رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

تُعتبر لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل منظمة دولية غير ربحية تقوم بإجراء تقييمات خاصة للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية للتأكد من توفيرهم خدمات إعادة التأهيل، ضمن أعلى المعايير الصحية العالمية. وكان قد خضع برنامج إعادة التأهيل في مستشفى ريم لعملية تقييم دقيقة للحصول على اعتماد اللجنة. ويؤكد هذا الإنجاز مدى التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى.

من الجدير بالذكر، أن حصول مستشفى ريم على اعتمادي لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل واللّجنة الدوليّة المُشتركة، يُعد مؤشرًا واضحًا على تفاني الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، ومدى حرصهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى وعائلاتهم. يمكن للمرضى الاطمئنان بشكل تام على كونهم بين أيدٍ أمينة عند اختيارهم مستشفى ريم للوقوف على احتياجاتهم الصحية.