"صحة دبي": 5 إجراءات يجب الالتزام بها عند التوجه إلى الصالونات

حددت هيئة الصحة بدبي 5 إجراءات يجب الالتزام بها قبل التوجه إلى الصالونات قبل العيد، لضمان الوقاية من أية أمراض معدية، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وتشتمل الإجراءات التي حددتها صحة دبي على " ضرورة التأكد من التزام الصالون أو مركز الحلاقة بتطبيق معايير الصحة والسلامة، تجنب استخدام الصبغات الجديدة أو الحناء السوداء"

ونصحت الهيئة أنه في حالة استخدام الصبغات بضرورة تجربتها على مناطق صغيرة من الجلد قبل إضافة الصبغة واستخدامها على مساحة أكبر بالجسم.

وأضافت " من الأفضل استخدام الأدوات الخاصة بكب شخص للحلاقة وقص الشعر والأظافر، وفي حال لم يتوفر ذلك، يجب التأكد من تعقيم الأدوات المستخدمة.

جدير بالذكر أن بلدية دبي أكدت تكثيف حملاتها التفتيشية الميدانية على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية في الإمارة، للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.