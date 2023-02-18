كلية متبرع متوفى تنهي 12 عاماً من معاناة «عبدالرحمن»

أنهت عملية زراعة كلى من متبرع متوفى معاناة الطفل المواطن عبدالرحمن المرزوقي، بعد 12 عاماً من مضاعفات مرض الفشل الكلوي الذي صاحبه منذ الولادة، ومنعه من المواظبة على دراسته.

وأعربت أسرة عبدالرحمن عن شكرها لمدينة الشيخ خليفة الطبية، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة»، الذي أعاد له الأمل في غد أفضل.

وكان الطفل عبدالرحمن فهد المرزوقي ولد بفشل كلوي، وقضى طفولته في تناول الأدوية والعلاجات المتنوعة، حيث كان يتردد على قسم الغسيل الكلوي «أطفال» في مدينة الشيخ خليفة الطبية لمدة 12 عاماً، بمعدل أربع إلى خمس مرات أسبوعياً، إضافة إلى الآلام المبرحة التي كان يعانيها، وتؤثر في طريقة حياته ومستقبله وتعليمه، إلا أن كل ذلك تغير بعدما أجرى عملية زراعة كلى، بعد مطابقة كليته لكلية متبرع متوفى وإجراء العملية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إذ تكللت بالنجاح، وأنهت معاناة الطفل بصورة كاملة.

وقالت والدة الطفل عبدالرحمن: «لا توجد كلمات كافية لتعبر عن سعادتنا، إنها بمثابة حياة جديدة لنا جميعاً لقد باتت الابتسامة لا تفارق أسرتنا، فبعد 12 عاماً من المعاناة المستمرة مع الأمراض والأدوية والعلاجات، حصل عبدالرحمن على فرصة للعيش بصحة وسعادة كباقي الأطفال في عمره».

وأضافت: «قبل إجراء العملية قام الفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية بعلاج عبدالرحمن من مشكلات صحية أخرى، تمهيداً لتجهيزه للعملية، وبعد نجاح عملية الزراعة تحسنت حياة (عبدالرحمن) بصورة كبيرة، وأصبح يهتم بدراسته، ويداوم مع زملائه بشكل منتظم في المدرسة حيث يدرس في الصف الثامن، ويمارس هواياته المفضلة، مشددة على أن مدينة خليفة الطبية تعُد صرحاً طبياً حضارياً فريداً من نوعه».

وأشادت الأم بالفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذي كثّف جهود البحث عن كلى لنجلها طوال هذه السنوات، مشيرة إلى أهمية زيادة الوعي بثقافة التبرع بالأعضاء، وحث أفراد المجتمع على المشاركة في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة».

جدير بالذكر أن مدينة الشيخ خليفة الطبية تعد مركزاً رائداً يقدم علاجات حديثة في مجال زراعة الأعضاء للأطفال في الدولة، ويعد برنامج زراعة الكلى للأطفال بالمستشفى هو الأكثر شمولاً في الإمارات، وتشرف عليه فرق طبية ذات مهارات عالية، بما في ذلك الأطباء، والمنسقون، والأخصائيون النفسيون، الصيادلة، الممرضات، ويوفر البرنامج العديد من الإجراءات الطبية بما في ذلك أمراض القلب، عمليات الجهاز الهضمي، الأشعة، وجراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال، تحليل الأمراض المعدية، التخدير، وغيرها من بين متطلبات جراحات الأطفال.