3 جهات صحية بالدولة تشارك في «الصحة العربي» ضمن منصة واحدة

تستعرض الجهات الصحية في الدولة، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر إلى الثاني من فبراير، تحت شعار «صحة الإمارات» في منصة وطنية موحدة، إطلاق وتنفيذ مشروعات وطنية تتكامل فيها الجهود المشتركة، وحزمة من المبادرات المبتكرة، ضمن حزمة فريدة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية التي تتواءم مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام، يتمتع بالمرونة والجاهزية.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن مشاركة الجهات الصحية ضمن منصة وطنية موحدة في المؤتمر الصحي الأبرز على مستوى المنطقة، تهدف إلى تعزيز الاستعدادات للمستقبل، ورفع قدرات القطاعات الحيوية، ومنها تطوير القطاع الصحي بشكل شامل، بما يرسّخ من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.

وأضاف أن هذا الحدث العالمي يتيح الفرصة لإبراز المشروعات الصحية الوطنية، التي تكاملت فيها الجهود المشتركة الرامية إلى بناء جيل إماراتي يواكب التطورات العلمية في مجال الطب والعلوم الصحية، ويعمل على الإسهام الفاعل في البحث العلمي، للوصول إلى مستقبل وحياة أفضل للأجيال المقبلة، إضافة إلى تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية في مجالات الخدمات الصحية.