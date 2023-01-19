علاج رضيعة من اللوكيميا بزراعة نخاع شوكي لأول مرة بالدولة

كشف رئيس جمعية الإمارات للأورام الدكتور حميد الشامسي عن إنجاز طبي كبير بالدولة، اذ تم علاج طفلة رضيعة من من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) بجراحة ناجحة لزراعة نخاع شوكي.



وقال الدكتور حميد عبر حسابة موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" "احتفلنا بخروج مريضتنا الرضيعة المصابة باللوكيميا بعد زراعة النخاع وهي أصغر مريضة يجري لها زراعة نخاع في تاريخ دولة الإمارات بعمر ٩ أشهر".



وتابع " فخورون بتأسيس أول وحدة زراعة نخاع للأطفال في الدولة ونحمد الله على فضله وتوفيقه والشكر لقيادتنا لدعمها المستمر وعائلة الطفلة على ثقتهم بنا".