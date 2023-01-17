تدشين مركز متخصص في علاج قِصر القامة بدبي

أعلن مستشفى «تداوي» في دبي، تدشين مركز متخصص في مجال جراحة العظام وعلاج قصر القامة، وعلاج تشوهات العظام لدى الأطفال والكبار.

وأفادت إدارة المستشفى بانضمام استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور عبدالهادي العمودي، إلى فريق «تداوي» في دبي، وهو أحد أبرز الأطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل بالمنطقة، ويمتلك سجلاً كبيراً في إجراء العمليات النادرة والمعقدة.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمجموعة، مروان حاجي ناصر، إن التحاق الدكتور عبدالهادي العمودي بفريق عمل المستشفى يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة باستقطاب أمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إضافة إلى الإسهام في تنشيط السياحة العلاجية بإمارة دبي.

وأجرى العمودي أكثر من 600 عملية جراحية، منها جراحات نادرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مجالات الكسور والتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، أعاد خلالها الحياة الطبيعية لعدد كبير من المرضى الذين يعانون آثار إصابتهم بتشوهات خلقية في بنيتهم العظمية.

ويعتبر أيضاً أحد أهم الأطباء المختصين في علاج قصر القامة وتطويلها، إذ عالج أكثر من 60 حالة.

كما أجرى عملية نادرة لعلاج خلع الورك لدى الأطفال باستخدام تقنيات حديثة، ونجح في إجراء عملية جراحية لطفل، أنقذته من بتر الأطراف.