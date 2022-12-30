«صحة»: إغلاق كافة مراكز فحوصات «كورونا» في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن إغلاق كافة مراكز إجراء فحوصات كوفيد-19 في أبوظبي والعين والظفرة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير الفحوصات وجرعات التطعيم الخاصة بكوفيد-19 في المراكز التابعة لشبكة "صحة"، منوهة إلى أنه سيجري تقييم حالة المرضى المصابين بفيروس كوفيد19 في مستشفى الرحبة ومستشفى العين، علماً أنه يمكن أيضاً تقييم حالات كوفيد - 19- الإيجابية في أي من مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة "صحة".

وأفادت بأنه يمكن حجز المواعيد عبر تطبيق "صحة" على الهاتف المحمول أو تطبيق واتساب على الرقم 4102200-02

وتقدمت الشركة بجزيل الشكر والامتنان للكوادر البشرية التي بذلت جهوداً جبارة للحفاظ على سلامة المجتمع.