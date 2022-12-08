فريق طبي ينجح في استبدال «شريان أورطي كامل» في بطن مريضة

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالشراكة مع «مايو كلينك»، إجراء عملية استبدال كاملة للشريان الأورطي في البطن، لإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً، بعدما تعرّضت لتمدد الشريان الأورطي البطني.

ونُقلت المريضة أنالين بيساو، فلبينية الجنسية، إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهي تعاني ألماً شديداً في البطن، بين تصوير الأشعة المقطعية أنها مصابة بتمزق في الشريان الأورطي في البطن، بحجم 9 سم، وتم تقييمها من قبل استشاري رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور محمد باجنيد، وعلى الفور تلقت رعاية متكاملة لإنقاذ حياتها، بفضل استجابة الفريق الطبي المتمرس، وتوافر أحدث المعدات التشخيصية والتقنيات الجراحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالشراكة مع مايو كلينك.

وقال باجنيد: «وصلت المريضة إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهي تعاني انخفاضاً في ضغط الدم، تصاحبه آلام شديدة في البداية، ثم انتفخ الشريان الأورطي الرئيس في بطنها وتمزّق، ما تسبب بحدوث نزيف، ونظراً لتعقيد حالتها، وضرورة التدخل الفوري، كان على فريقنا التحرك بسرعة كبيرة، لذلك وفي غضون نصف ساعة من التشخيص، كنا قد وضعنا المشبك على الشريان الأورطي لوقف النزيف، وبمجرد أن تمكنا من القيام بذلك، شرعنا في فتح البطن واستبدال الشريان الأورطي بأكمله برقعة اصطناعية داخل بطنها».

وأكد أن حالة المريضة أنالين كانت نادرة للغاية واستثنائية، نظراً لغياب عوامل الخطر، فالمريضة شابة وغير مدخنة، إلا أنه بفضل التشخيص الدقيق والاستجابة السريعة، يسعدني أن أقول إنها تعافت بشكل ممتاز، وتمكنت من العودة إلى منزلها بعد خمسة أيام من خضوعها للإجراء.