انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الإمارات للصحة العامة

انتخبت «جمعية الإمارات للصحة العامة» مجلس إدارتها الجديد، ليضم في عضويته نخبة من خبراء الصحة العامة في الإمارات.

ويتولى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان منصب الرئيس الفخري للجمعية، ويتكوّن المجلس الجديد من الدكتور سيف درويش رئيساً للمجلس، والدكتورة وفاء الناخي نائباً للرئيس، وعضوية الدكتورة بدرية الحرمي، وميثاء الفلاسي.وقال الدكتور سيف درويش: «تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة الصحة العامة بما يخدم استراتيجيات الدولة، وأن تكون الجمعية منصة لالتقاء متخصصي الصحة العامة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون بينهم، بجانب دورها في مجال الأبحاث ودعم الابتكار في مجالات الصحة العامة». يُذكر أن الجمعية هي جمعية ذات نفع عام، وتُعد أول جمعية للصحة العامة، ويستمر مجلس إدارتها أربع سنوات.