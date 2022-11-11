"بلدية دبي" أسواق الإمارة خالية من المكمل الغذائي المسرطن

أكدت بلدية دبي أن أسواق الإمارة خالية من المكمل الصحي "Weight Rapid Loss Capsule"، الذي يحتوي على مواد محظورة قد تسبب الإصابة بالسرطان .

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي قد حذرت أخيراً من استخدام المكمل الغذائي «Weight Rapid Loss Capsule» وهو عبارة عن كبسولات بغرض خسارة الوزن، يمكن شراؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المنتح يحتوي على مادة الفينول فيثالين والتي أظهرت مخاطر مسرطنة محتملة.

أكدت الدائرة في تعميم أصدرته، أن نتائج التحليل المخبرية للمكمل الغذائي أثبتت أن المنتج يحتوي على مادة الفينول فيثالين المحظورة غير معلن عنها، والتي تصنفها إدارة الغذاء والدواء الأميركية بـ«غير معترف بها عموماً على أنها آمنة وفعالة وذلك بعد أن أشارت الدراسات إلى أن الفينول فيثالين أظهرت مخاطر مسرطنة محتملة، كما وجد أن الفينول فيثالين سام للجينات حيث يمكن أن يتسبب بتلف أو حدوث طفرات في الحمض النووي».

وقالت البلدية في تعميم صادر عنها " إنه بالإشارة إلى التحذير المتداول أخيراً في وسائل الاعلام من استخدام المكمل الصحي «Weight Rapid Loss Capsule»وهو عبارة عن كبسولات مخصصة لإنقاص الوزن بسبب احتوائه على مادة الفينول فيثالين المحظورة بسبب أخطارها السرطانية المحتملة، تؤكد البلدية أن المنتج المذكور غير متداول في الأسواق المحلية للإمارة، ولم يتبين استيراده كذلك من المنافذ حسب قواعد البيانات ذات الصلة"

وأشارت البلدية إلى أن المكملات الغذائية سواء المصنعة محلياً أو المستوردة والمتداولة في الأسواق تخضع لنظام رقابي متكامل يبدأ من التفتيش عند جميع منافذ إمارة دبي، ويتم السماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها فقط بعد استيفائها للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى برنامج التفتيش الدوري على المؤسسات المرخصة في الإمارة للتأكد والتحقق من التزامها وإدارة سحب العينات لضمان تداول منتجات استهلاكية آمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة".



وناشدت البلدية الجمهور بالتواصل معها في حال الرغبة في الاستفسار أو التأكد من الأخبار أو عند حدوث أي اضرار ناتجة عن استخدام أي من المنتجات الاستهلاكية بشكل عام، وذلك عن طريق الاتصال ب 800900 أو عن طريق نافذة منتجي في التطبيق الذكي لبلدية دبي أو الاطلاع على صفحة الخبر اليقين عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي.