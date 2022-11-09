5 أيام عزل لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بـ «كورونا»

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً جديداً لكل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة (كوفيد-19) على مستوى الحكومة الاتحادية، أكدت فيه أنه «إلحاقاً للتعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة (كوفيد-19) على مستوى الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، ولغايات توحيد كل الأحكام الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبناءً على التوجيهات الصادرة، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، اعتباراً من 7 نوفمبر 2022».

وبحسب التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم، وتم إلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية والمرافق والمواقع العامة، على أن يقتصر استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوص داخل الدولة وخارجها عند الطلب.

وأكد التعميم إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بفيروس «كوفيد-19»، منوهاً بأن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات. كما أن الهيئة لن تتوانى عن تقديم أي دعم للجهات الاتحادية بشأن أي جوانب تتعلق بهذا التعميم من خلال التواصل معها عبر قنواتها.