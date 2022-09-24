«ميدام» يشهد طرح علاجات جديدة للأمراض الجلدية المزمنة

أطلق مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022»، الذي تشهده دبي حالياً، عدداً من الأدوية والعلاجات الجديدة للأمراض الجلدية المزمنة، إضافة إلى أحدث أجهزة الليزر، التي من المتوقع أن تحظى برواج واسع بين أطباء الجلدية ومراكز العلاج بالليزر.

وقال استشاري الأمراض الجلدية والتجميل رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، إنه «نظراً إلى أهمية المؤتمر وسوق دبي بالنسبة للأسواق الخليجية، فقد طرحت كبرى الشركات العالمية أحدث علاجات الصدفية والثعلبة وعلاجات بيولوجية جديدة لعلاج الإكزيما الوراثية، إضافة إلى عدد كبير من أحدث أجهزة الليزر».

وحول سوق التجميل في دول الخليج العربي، قال الأمين العام لمنظمة الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام»، الدكتور سعد الصقير، إن «هناك مقومات عدة جعلت من دول الخليج وجهة مفضلة لكثير من الجنسيات لإجراء عمليات التجميل، من بينها توافر أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، واستقطاب الكفاءات الطبية ذات الخبرة العالمية، والرقابة الصارمة من قبل الهيئات الصحية لتطبيق المعايير العالمية، علاوة على تقديم باقات سياحية شاملة تشمل خصومات فندقية، وتسهيلات إقامة، وتوافر شبكة واسعة من المؤسسات الطبية الكبرى الحاصلة على شهادات اعتماد دولية وتنافسية أسعار الخدمات المقدمة، إضافة إلى قصر فترة الحصول عليها والبيئة الآمنة المتسامحة متعددة الثقافات».

وأوضح أن «إيرادات قطاع التجميل في دول المنطقة ارتفعت، أخيراً، بنسبة راوحت بين 30 و35%، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، على الرغم من وجود (الجائحة) وعوائقها».

تم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق بروتوكول علاجي حول كيفية التعامل مع حب الشباب في الجسم، بعد استخلاص النتائج التي توصلت إليها آخر الأبحاث العلمية، والتركيز على ضرورة عمل أبحاث طبية، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية.