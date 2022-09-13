مكونات أساسية يجب أن تتضمنها حقيبة الإسعافات الأولية في منزلك

أكدت هيئة الصحة في دبي على أهمية توفر حقيبة الإسعافات الأولية في كل منزل، للتعامل مع الحوادث الطارئة والإصابات الطفيفة بشكل سريع، للحد من تفاقمها.

وأوضحت الهيئة أن حقيبة الإسعافات الأولية يجب أن تتضمن عدة مكونات أساسية تشمل " قفازات معقمة ذات الاستخدام الواحد، لاصقات وضمادات وشريط لاصق، ضمادات الشاش المعقمة وضمادات العين، مناديل مطهرة، ميزان حرارة"

وتابعت : يجب أن تتضمن حقيبة الإسعافات الأولية أيضاَ " مراهم مضادات حيوية، وخاصة بالحروق، وأخرى مضادة للدغات الحشرات، محلول غسول للعين، محلول معقم لتنظيف الجروح، مادة مطهرة للجروح، الأدوية مثل " مضادات الإسهال والملينات، ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم، إضافة إلى ملقط ومقص وكرات قطنية، وحزام مطاطي لوقف النزيف، ومعقم لليدين".

وشددت الهيئة على ضرورة تخزين حقيبة الإسعافات الأولية في مكان يسهل الوصول إليه على أن يكون بعيداً عن أيدي الأطفال، وحفظ الحقيبة في مكان بارد وجاف، وفحصها بانتظام لاستبدال المستلزمات التي انتهت صلاحيتها أو التي تم استخدامها.