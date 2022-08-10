10857 متبرعاً بالدم خلال 6 أشهر

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 676 فعالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وحققت نسبة رضا تتجاوز 91% للعام الثاني على التوالي.

وتعتبر حملات التبرع بالدم من أكثر الفعاليات نجاحاً، إذ بلغ عددها 242 حملة، شارك فيها 10 آلاف و857 متبرعاً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة، راشد آل علي، إن بيئة العمل المؤسسي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وقادت إلى تجاوز العدد المستهدف من الفعاليات.

وأفادت رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي بالمؤسسة، خلود العبيدلي، بأن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة تستند إلى تعزيز دور الفعاليات واستدامة تنظيمها، نظراً لدورها البارز في تطوير بيئة العمل وتحقيق أهدافها برفع الوعي المجتمعي.

وتميزت فعاليات المؤسسة بالتنوع فتضمنت الأنشطة الصحية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والوطنية، والخيرية، والتطوعية، والسعادة والإيجابية وغيرها، واستهدفت مختلف أفراد المجتمع، بما فيهم كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأمهات، والأطفال، والموظفون، والمرضى، والفئات المساندة.

وأطلقت المؤسسة حملة التوعية بالسكري، التي تضمنت 16 فعالية، استفاد منها 1142 شخصاً، وشهدت إجراء فحوص مجّانية وتقديم المساندة الطبية والإرشادية.

كما نفذت حزمة من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات الافتراضية للتوعية بسرطان عنق الرحم، استفاد منها 384 شخصاً، إضافة إلى فعاليات الأسبوع الخليجي للسرطان بمشاركة 70 شخصاً، وفعاليات الوقاية من سرطان القولون بمشاركة 214 شخصاً، فضلاً عن الفعاليات التثقيفية حول الفحص المبكر لسرطان الثدي بما تشمل من محاضرات، وفحوص، وتدريب على الفحص الذاتي للثدي.