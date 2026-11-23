أكد مختصون في التميز والابتكار المؤسسي أن الحراك الإبداعي الواسع الذي تشهده المؤسسات في الدولة يمثل رصيداً وطنياً غنياً، مشيرين إلى أهمية وضع آليات واضحة لتنظيم ومتابعة الأفكار، بهدف استثمار هذا الزخم وتوجيهه نحو مسارات تنفيذية تضيف قيمة ملموسة للمجتمع والمتعاملين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن وجود خطوات محددة للتقييم والمتابعة، وإصدار تقارير دورية لقياس النتائج، يعززان من فرص تحويل المقترحات الإبداعية إلى مشاريع واقعية وخدمات متطورة تترجم رؤية القيادة الرشيدة.

وتشهد فعاليات شهر الابتكار، خلال نوفمبر الجاري، تفاعلاً واسعاً ومثمراً من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، التي أطلقت حزمة متنوعة من المبادرات النوعية، والورش التفاعلية، ومختبرات الأفكار، والجلسات الحوارية، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع كنهج عمل يومي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة.

وقال مستشار الابتكار المؤسسي، أحمد شحروج، إن كل فكرة تطرحها الكفاءات تحمل وراءها وقتاً وخبرة وموارد قيّمة، ويأتي تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات ليعززا من فرص تحويل هذا الجهد إلى قيمة ملموسة ومستدامة.

وأضاف: «عندما تخرج ورشة عمل بـ20 فكرة واعدة لتحسين خدمة ما، فإن وجود خطة متابعة واضحة يضمن استكمال دراستها وتجربتها، ويبني جسراً متيناً يربط بين مرحلة توليد الأفكار ومرحلة التنفيذ الفعلي».

واقترح شحروج أن يبدأ تصميم كل فعالية بتحديد التحدي والمخرج المنشود والجهة المعنية بتبنيه، مع إشراك مسؤولي الخدمات وتوفير البيانات الداعمة، لضمان مواءمة الأفكار مع الأولويات المؤسسية.

وأكد أهمية إنشاء «سجل موحد» يوثق الأفكار والمعارف ويربطها بأصحابها والخطوات التنفيذية المقبلة، إلى جانب تجميع المخرجات المتقاربة في «محفظة فرص مشتركة»، موضحاً أن هذه الخطوة تتيح دمج المقترحات، وتعزيز قيمتها، خصوصاً عند توافر تقنيات أو شراكات جديدة.

وأكد أن من المفيد جمع المخرجات المتقاربة في محفظة فرص مشتركة، أي قائمة منظمة تساعد المؤسسة على معرفة ما يستحق التطوير وأين تضع مواردها.

بدوه، قال خبير التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، غازي الصبيحي، إن شهر «الإمارات تبتكر»، يعد فرصة تتجدد سنوياً أمام المؤسسات لإبراز قدراتها الإبداعية، واستثمار أفكار موظفيها وشركائها ومجتمعها في تطوير الخدمات ومواجهة التحديات، غير أن السؤال الأهم الذي ينبغي طرحه ليس كم فعالية نظمت المؤسسة؟ أو كم فكرة استقبلت؟ وإنما: ماذا تحقق فعلياً بعد انتهاء الفعاليات؟ وما القيمة التي أضافتها تلك الأفكار للمؤسسة والمجتمع؟

وأشار الصبيحي إلى أنه من واقع الممارسة المؤسسية، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في توليد الأفكار، بل في إدارتها ما بعد توليدها، فقد تنجح بعض المؤسسات في تنظيم مختبرات ابتكار وجلسات عصف ذهني وهاكاثونات تستقطب عشرات المشاركين وتنتج مئات الأفكار، لكنها لا تحقق بالضرورة أثراً ملموساً إذا لم تتوافر آلية واضحة لتقييم تلك الأفكار وتنفيذ المجدي منها، وهنا قد يتحول الابتكار، دون قصد، من أداة للتطوير إلى نشاط موسمي ينتهي بانتهاء الفعالية ونشر أخبارها.

واقترح تبني منظومة مؤسسية لإدارة دورة حياة الابتكار، لتحويل الأفكار إلى مشاريع وخدمات واقعية للمتعاملين.

وأكد أهمية أن تصدر كل مؤسسة تقريراً بعد مرور ستة أشهر من فعاليات الابتكار، يوضح عدد الأفكار المستلمة، ونسبة ما تم تقييمه، وما تحول منها إلى مشاريع تجريبية أو خدمات فعلية، وحجم التحسين المحقق في الوقت والكلفة والجودة ورضا المتعاملين. فهذه المؤشرات أكثر تعبيراً عن نضج الابتكار من أعداد الحضور والورش والشهادات.

وقال «إن دولة الإمارات تقدم رؤية مستقبلية ملهمة، ترسخ الابتكار ثقافةً مؤسسية ومنهجاً وطنياً لصناعة المستقبل، حيث لم تكتفِ قيادتنا بتشجيع الأفكار الإبداعية، بل جعلت من الابتكار ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتمكين الكفاءات، واستشراف المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، ومن هنا، فإن مسؤوليتنا كمؤسسات هي ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى إنجازات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس ومستدام، تليق بمكانة الإمارات وتطلعات قيادتها.

من جانبه، قال موظف حكومي من فئة الشباب، عبدالعزيز النعيمي، إن شهر «الإمارات تبتكر» يمثل بالنسبة للشباب فرصة تتجاوز المشاركة في الفعاليات وطرح الأفكار، فهو مساحة يعبّرون من خلالها عن طموحاتهم، ويقدمون رؤيتهم للمستقبل، ويثبتون قدرتهم على المساهمة في تطوير الخدمات، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات والمجتمع.

وأشار إلى أن أهم ما يحتاج إليه الشباب اليوم ليس المزيد من الدعوات للمشاركة في جلسات العصف الذهني، وإنما الثقة بقدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لتجربة أفكارهم، حتى وإن لم تنجح جميعها من المحاولة الأولى، فالشباب بطبيعتهم أكثر استعداداً لتجربة التقنيات الحديثة، والتفكير خارج الأطر التقليدية، وتحدي الأساليب المعتادة في إنجاز الأعمال.

ومن وجهة نظره، فإن إحدى أهم الفرص التي تقدمها فعاليات الابتكار هي جمع الموظفين الشباب مع القيادات والخبراء وأصحاب الخبرة في بيئة واحدة، تتيح تبادل المعرفة والخبرات، وتمنح الأفكار الجديدة فرصة للنضج والتطوير.

وأكد أن المؤسسات تستطيع الاستفادة من طاقات الشباب بصورة أكبر من خلال تشكيل فرق ابتكار شبابية متعددة التخصصات، وإتاحة الفرصة لها للعمل على تحديات واقعية، مع تخصيص مساحات لتجربة الحلول الجديدة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات.

ولفت إلى أهمية ألا يُنظر إلى عدم نجاح التجربة باعتباره إخفاقاً، بل فرصة للتعلم واكتساب الخبرة وتحسين الفكرة، مشيراً إلى أن الشباب دائماً يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، التي جعلت من تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم جزءاً أصيلاً من رؤيتها للمستقبل، وفتحت أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في التنمية والابتكار وصناعة الإنجازات. ويشكل هذا الدعم حافزاً لهم لمضاعفة جهودهم، وتقديم أفكار ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً.

وأشار إلى أن الشباب لا ينتظرون المستقبل ليشاركوا في صناعته، بل يمتلكون اليوم الأدوات والطموح والطاقة للمساهمة في تشكيله، ويتطلع الشباب إلى أن تتحول فعاليات الابتكار إلى فرص حقيقية يكتسبون من خلالها الخبرة، ويختبرون قدراتهم، ويرون أفكارهم تتحول إلى حلول واقعية تخدم الناس وتسهم في تقدم مؤسساتهم ووطنهم.