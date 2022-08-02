دبي وجهة عالمية للمرضى وطالبي الاستشفاء الآمن

المصدر: دبي - وام

شهدت السياحة العلاجية في دبي إقبالاً كبيراً من المرضى الداخليين والدوليين، ضمن مختلف التخصصات الطبية خلال العام الماضي والعام الجاري، ما يؤكد أن الإمارة أضحت وجهة عالمية للمرضى وطالبي الاستشفاء الآمن والمميز، ويعكس كفاءة القطاع الصحي بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة والطواقم الطبية العاملة فيه.

واستقبلت دبي نحو 630 ألف سائح صحي دولي خلال عام 2021، فيما بلغت النفقات الطبية للمرضى الدوليين قرابة 730 مليون درهم، وهي أرقام قياسية إذا ما تم حسابها وتقديرها وفقاً لظروف جائحة «كوفيد-19» العالمية التي تسببت خلال العامين الماضيين في إحداث حالة من الركود دولياً لهذا النوع من السياحة.

وبينت إحصاءات هيئة الصحة في دبي أن معظم السائحين الذين وفدوا إلى الإمارة بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية بنسبة 38% تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 24% والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22%، مضيفة أن 55% من السائحين الصحيين الدوليين كانوا من الذكور و45% من الإناث.

وجاءت العيادات متعددة التخصصات في مقدمة المنشآت الطبية التي استقبلت المرضى بنسبة بلغت 70%، ثم العيادات المتخصصة بنسبة 16%، تليها المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد بنسبة 14%.

ووفقا لإحصاءات الهيئة، تمثلت التخصصات الطبية الثلاثة الأكثر جذباً للسائحين الصحيين في الأمراض الجلدية بنسبة 43%، وطب الأسنان بنسبة 18%، ثم طب النساء بنسبة 16%، كما أقبل السائحون الذين قدموا إلى دبي من ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وذلك على تخصصات طبية أخرى بمعدلات متفاوتة شملت جراحة العظام والجراحات التجميلية وطب العيون وعلاجات الخصوبة والصحة والاستشفاء.

وشهدت مجموعة من التخصصات الطبية زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال من السائحين الصحيين، حيث استحوذ «طب الأسنان» على نسبة 45% من المرضى من دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الآسيوية بنسبة بلغت 28%، تليها الدول الأوروبية بنسبة 15%.

وبلغت نسبة الإقبال على «طب الأمراض الجلدية» 31% من الدول الآسيوية و27% من الدول الأوروبية و26% من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بينما بلغت نسبة إقبال المرضى على «طب أمراض النساء» 57% من الدول الآسيوية و15% من الدول الأوروبية و13% من دول مجلس التعاون والدول العربية، في حين بلغت نسبة الإقبال على «طب جراحة العظام» 36% من الدول الآسيوية و29% من الدول الأوروبية و17% من دول مجلس التعاون والدول العربية.

واستقطب «طب العيون» نسبة بلغت 33% من السائحين الصحيين من الدول الآسيوية و23% من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية و18% من الدول الإفريقية.

وبلغت نسبة المرضى على «طب علاج الخصوبة» 34% من الدول الآسيوية و24% من الدول الإفريقية و19% من الدول الأوروبية، وعلى طب «الجراحات التجميلية» 36% من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية و31% من الدول الأوروبية و14% من الدول الآسيوية.

وفي مجال «الصحة العامة والاستشفاء» بلغت نسبة المرضى من الدول الأوروبية 45% ثم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بنسبة 25% تلتها الدول الآسيوية بنسبة 12%.

وتعكس هذه الإحصاءات إقبال أعداد كبيرة من السائحين الصحيين من دول لها تاريخ طويل في الطب، ما يؤكد التطور الذي وصلت إليه المنشآت الطبية في دبي سواء الحكومية أو الخاصة أو المتعددة الجنسيات، والمستوى الرفيع للكفاءات الطبية القائمة على تلك المنشآت وقيمة التنوع في التخصصات الدقيقة.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لرفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية في الإمارة لتكون مواكبة لأفضل المعايير والممارسات العالمية التي تركز على سلامة المرضى، وبما يعزز من القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي كوجهة مثالية للسياحة الصحية والعلاجية ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

كما أسهم حصول مستشفيات ومنشآت الهيئة والقطاع الخاص على مجموعة من الاعتمادات الدولية والشهادات العالمية في تعزيز الثقة بالخدمات العلاجية وتشجيع السياحة العلاجية.

التخصصات الطبية الثلاثة الأكثر جذباً للسائحين الصحيين

الأمراض الجلدية بنسبة 43%.

طب الأسنان بنسبة 18%.

طب النساء بنسبة 16%.

38 %

ممن وفدوا إلى الإمارة بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية.

55 %

من السائحين الصحيين الدوليين كانوا من الذكور و45% من الإناث.

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