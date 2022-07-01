6 مراكز لفحص "كوفيد-19" في أم القيوين.. تعرف إليها ومواعيد عملها

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أعلنت حكومة أم القيوين عن تحديد ستة مراكز فحص كوفيد-19 في مختلف مناطق الإمارة، منها أربعة مراكز تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث أن الفحص مجاني لحاملي البطاقة الصحية سارية المفعول.

وأوضحت أنه يمكن لحاملي البطاقة الصحية إجراء الفحص في مركز الخزان الصحي، ومركز السلمة الصحي ومركز فلج المعلا الصحي، من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءاً ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحاً، ويوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءً ومن الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأضافت أنه يمكن إجراء الفحص في مركز الراعفة الصحي، من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحاً.

وأشارت إلى أن مركز طموح للرعاية الصحية في أم الثعوب سيكون مفتوحاً من الإثنين إلى الأحد من الساعة التاسعة صباحاً والتاسعة مساءً، على أن تكون قيمة الفحص 52.50 للشخص، ومجاناً لطلبة المدارس من عمر أربع سنوات إلى 18 سنة، وكبار السن فوق 60 سنة، وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة حاملي بطاقة الهوية سارية المفعول، حيث يتوفر لقاح سينوفارم الصيني.

وذكرت، كما أن الفحص متوفر في خيمة «صحة» للفحص بالمركبة بجانب البيت متوحد، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الثامنة مساءً، على أن تكون قيمة الفحص 40 درهماً ويسمح بفحص مجاني لبعض الفئات حسب التفاصيل في تطبيق «صحة».

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