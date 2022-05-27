أعراض إذا شعر بها الشخص قد تنذر بإصابته بالسرطان

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفاد رئيس جمعية الإمارات للأورام، بروفيسور الأورام في جامعة الشارقة، حميد بن حرمل الشامسي، أن مرض السرطان عادة ما يسبق الكشف عنه بعض الأعراض، التي يجب بمجرد ملاحظتها مراجعة طبيب متخصص، محذراً من تجاهل أي أعراض تصيب أي شخص سواء كان كبيراً أو صغيراً في السن، خصوصاً إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من أسبوعين.

وأكد الشامسي لـ" الإمارات اليوم" أن أكثر أعراض السرطان في المراحل المبكرة هي عدم وجود أي أعراض، إلا أن هناك عدة أعراض يجب الانتباه لها جيداً تتمثل في " الشعور بالتعب والإرهاق، حيث من الممكن بأن يكون عرض لأمراض كثيرة منها السرطان.

وتابع " يعد نقص الوزن المستمر من دون أي تغيير في نمط الحياة أو الغذاء أيضاً من الأعراض المحتملة لإصابة الشخص بالسرطان، كذلك الشعور بالصداع المستمر الذي لا يستجيب لأي أدوية "

وأضاف الشامسي" من الممكن أن تكون آلام البطن والجهاز الهضمي أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي، كذلك خروج دم مع البراز قد ينذر بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد تشير أيضاَ الكحة المستمرة، خصوصاً إذا كانت مصحوبة ببقع دم مع البصاق إلى إصابة الشخص بأحد أعراض سرطان الرئة".

وذكر أنه من الأعراض أيضاَ صعوبة في البلع حيث يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي، كذلك ظهور كدمات في الجسم من دون إصابة من الممكن بأن تكون أحد أعراض سرطان الدم، فضلاً عن ظهور كتل وانتفاخات في الجسم حيث يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الليموفا .

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