550 مختصاً يشاركون في المؤتمر السنوي الأول للإصابات

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

تنظم دائرة الصحة في أبوظبي، فعاليات المؤتمر السنوي الأول للإصابات والأكسجة الغشائية خارج الجسم 2022 (ECMO)، يومي 25 و26 مايو 2022 في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي. ويتطلع المؤتمر إلى تبادل واستعراض المعارف والخبرات للمختصين من مختلف أنحاء العالم في رعاية الإصابات وبحث أحدث الأدلة والممارسات في رعاية المرضى المصابين خلال مراحل الرعاية كافة.

وسيشهد المؤتمر مشاركة عالمية تضم أكثر من 550 عالماً ومختصاً في الرعاية الصحية يمثلون عدة بلدان حول العالم بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والمملكة المتحدة وغيرها. ويركز المؤتمر على التعامل مع الإصابات والرعاية قبل دخول المستشفى والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، بهدف تعزيز مستوى رعاية مرضى الإصابات في أبوظبي، ووضع خريطة طريق للمرضى الذين يحتاجون إلى التروية التنفسية خارج الجسم.

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