«الطوارئ» على مدار الساعة.. «صحة» تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال العيد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ساعات عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى أن جميع أقسام الطوارئ في "صحة" في أبوظبي، ستعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، بما في ذلك مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى الكورنيش، فيما ستبقى العيادات الخارجية، وجناح العلوم السلوكية، وعيادة الصحة المهنية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والعيادات الخارجية وعيادات الصحة المهنية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، مغلقة طوال أيام إجازة عيد الفطر.

وأشارت صحة إلى أن جميع أقسام الطوارئ في مستشفى العين وتوام على مدار 24 ساعة في اليوم، فيما ستبقى العيادات الخارجية في توام مغلقة طوال أيام عطلة عيد الفطر، كما ستعمل جميع أقسام الطوارئ في منطقة الظفرة على مدار 24 ساعة في اليوم.

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