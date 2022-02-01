«دمي لوطني» تجمع 140 وحدة دم من زوّار «إكسبو»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

نجحت حملة «دمي لوطني» في جمع 140 وحدة دم جديدة، خلال حملة نفذتها على مدار يومين، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، ضمن فعاليات الدورة الـ11، التي أطلقت أخيراً، وتستهدف جمع أكبر عدد من وحدات الدم، لدعم المرضى ومصابي الحوادث.

وأفاد مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة، في دبي، الدكتور حسين السمت، بأن الدورة الجديدة من الحملة شهدت منذ يومها الأول إقبالاً كبيراً من المشاركين، من جنسيات مختلفة، حيث بدأت في استقبالهم من خلال حافلة مجهزة، وكان في استقبالهم فريق طبي وتمريضي متخصص، يتولى الإشراف على التسجيل، والسماح لمن تنطبق عليهم شروط التبرع، كذلك ضمان إنجاز عملية التبرّع بسلامة ودون أي مضاعفات صحية.

وقال إن الحملة استقبلت خلال اليومين الماضيين 150 متبرعاً من مختلف الجنسيات، فيما رفض بعض المتبرعين لأسباب صحية، أو لفقدانهم أحد الاشتراطات الضرورية للتبرع بالدم.

ولفت إلى أن المبادرة وضعت خطة لدورتها الجديدة، تستهدف تنفيذ حملات في عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن جدول زمني محدد، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين، لدعم الحملة، والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وذكر أن الحملة الأخيرة نفذت في مقر «إكسبو دبي» خلال يومي 11 و12 يناير الجاري، ومن المقرر تنفيذ الحملتين الرابعة والخامسة يومي 15 و16 فبراير المقبل، فيما تنفذ الحملتان الأخيرتان في المعرض يومي 28 فبراير الجاري و18 مارس المقبل.

وتنفّذ حملة «دمي لوطني» بشراكة استراتيجية بين صحيفة «الإمارات اليوم» وخدمة «الأمين» وهيئة الصحة في دبي، ونجحت الحملة في جمع 44 ألفاً و348 وحدة دم على مدار 10 سنوات، من خلال 706 حملات شملت مؤسسات حكومية وخاصة.

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة.

وكان مما أسهم في نجاح المبادرة وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، تأكيد سموه أهمية المبادرة، بقوله إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم، تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم».

وأكدت الهيئة تنامي أعداد المتبرعين عاماً تلو الآخر، منذ أن انطلقت الحملة، الأمر الذي يعكس عمق القيم الإنسانية التي يتميز بها مجتمع الإمارات، إذ حملت المتبرعين على المشاركة في هذا العمل الإنساني، الذي يمثل قمة الإيثار، معربة عن تقديرها وامتنانها للمتبرعين بالدم، لما يبدونه من وعي وتعاون يسهمان في إنقاذ حياة آخرين، ويعبران عن مدى التلاحم المجتمعي.

• 150 متبرعاً من مختلف الجنسيات استقبلتهم الحملة خلال 48 ساعة.

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