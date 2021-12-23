تطبيق نظام "المرور الأخضر" في الفجيرة
تماشياً مع تطبيق نظام المرور الأخضر على جميع العاملين والمراجعين للمنشآت والمرافق الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة اعتباراً من 03/01/2021م،
اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة تطبيق نظام المرور الأخضر على جميع العاملين والمراجعين للمنشآت والمرافق الحكومية المحلية في الإمارة اعتباراً من 03/01/2021م، وذلك تماشياً مع تطبيق نظام المرور الأخضر على جميع العاملين والمراجعين للمنشآت والمرافق الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة اعتباراً من 03/01/2021م،
وأكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة على ضرورة الاستمرار في التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد-19 متمنيا السلامة للجميع.
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