بلدية رأس الخيمة تحدد 4 اشتراطات للمطاعم المتنقلة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حدّدت دائرة بلدية رأس الخيمة أربعة اشتراطات صحية لمركبات المطاعم المتنقلة متعلقة بسلامة الغذاء، وتتولى إجراء تفتيش على المطاعم المتنقلة بصورة منتظمة، للتأكد من سلامة الأغذية، مشيراً إلى أنه يجب على المستهلك كمتناول للغذاء أن يعلم بالاشتراطات الصحية.

ونصت الإجراءات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أولاً يجب على مشغلي المركبات المتنقلة الحفاظ عليها نظيفة ومرتبة، بحيث يتأكد المستهلك من أن المركبة مرئية ونظيفة، ويتأكد من أن المعدات والأواني وألواح التقطيع نظيفة، ومنطقة التحضير خالية من الذباب والنمل والحشرات، إضافة إلى التأكد من التزام معدي الوجبات الغذائية ارتداء القفازات والكمامات، ويكون الزي نظيفاً.

وأضافت أنه على المستهلك التأكد من وجود مغسلة لغسل الأواني في المركبة المتنقلة، ووجود تصريح أو رخصة لعمل المركبة، مشيرة إلى أن الشرط الثاني ينص على أنه يجب على مشغلي المطاعم المتنقلة الفصل التام بين الأغذية الخام والجاهزة للأكل، وعلى المستهلك التأكد من أن تقطيع الفواكه والخضراوات على لوح تقطيع منفصل عن اللحوم النيئة والدجاج أو المأكولات البحرية لتجنب انتقال التلوث، والتأكد من أن عصارات اللحوم لا تقطر على الأطعمة الجاهزة للأكل.

ولفتت إلى أن الشرط الثالث يلزم المشغلين التحكم في درجة حرارة الأطعمة الساخنة، لأن الحرارة على من 55 درجة مئوية تقتل البكتيريا الضارة، وعليه لابد من التأكد من حفظ الأطعمة المطبوخة الساخنة، مثل (البرياني والكاري) في حاضنات حرارية في درجة حرارة لا تقل عن 50 درجة مئوية، وعلى المستهلك التأكد من العلامات التي تدل على الطهي الجيد للأغذية، مثل تغير لون اللحم إلى اللون البني وغيرها من العلامات.

وذكرت أن الشرط الرابع حفظ الأطعمة الباردة في الثلاجة، وتجنب إعادة تبريد بقايا الأطعمة التي تركت في درجة حرارة الغرفة لأكثر من أربع ساعات.

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