«صحة أبوظبي» تحدث متطلبات التأمين الصحي للحصول على الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل الدولة وخارجها وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبوظبي.

وحددت دائرة الصحة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي لغايات إصدار الإقامة الذهبية في إمارة أبوظبي، إذ تم تحديد هذه الفئات إلى نوعين، الأولى هي فئة الموظفين العاملين في إمارة أبوظبي، حيث يستمر أصحاب الأعمال في تحمل كُلفة الضمان الصحي الخاص بهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أما الفئة الثانية فقد شملت طالبي تصاريح الإقامة الذهبية من غير الفئة الأولى، حيث يتوجب عليهم تقديم تأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم ساري المفعول في دولة الإمارات أثناء مدة إقامتهم فيها، وفي حال لم يكن لدى طالب تصريح الإقامة الذهبية تأمين صحي يتوجب عليه تقديم تعهد بتوفيره، وإلا يتوجب عليه تحمل جميع التكاليف الخاصة بالعلاج الطبي والخدمات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك. وتتضمن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفقاً لما تم بيانه من متطلبات.

وقال وكيل دائرة الصحة في أبوظبي الدكتور جمال محمد الكعبي: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة، نواصل العمل جنباً إلى جنب مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتفعيل برنامج الإقامة الذهبية وتحديث وتبسيط إجراءات التقديم وجعلها أكثر سلاسة ويسراً، الأمر الذي يسهم في استقطاب واستقبال الإمارة لأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم في شتى القطاعات ويضمن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خلال إقامتهم فيها». وكانت دائرة الصحة أبوظبي قامت مع مكتب أبوظبي للمقيمين بتنظيم حفل افتراضي لتكريم الأطباء الحاصلين على الإقامة الذهبية والبالغ عددهم 500 طبيب، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في قطاع الرعاية الصحية، في خطوة تؤكد أهمية تمكين الحفاظ على المواهب واستقطابها من جميع أنحاء العالم لتتخذ من أبوظبي مكاناً للعيش والعمل.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سامح القبيسي: «نحرص على توفير التسهيلات والمميزات كافة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي لضمان تحقيق حياة كريمة لكل المقيمين في الإمارة وهذه مسؤولية الجهات كافة ذات العلاقة، ومن أهمها مكتب أبوظبي للمقيمين».

وأضاف: «نحن نعمل على الدوام لتعزيز نمو إمارة أبوظبي على الساحة العالمية مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه والسياحة، بوصفها أحد أكثر الأماكن أماناً وشمولية والوجهة المثالية للعيش والزيارة والعمل، وتتماشى جهودنا مع الرؤية المستقبلية التي ترتكز على جذب المواهب العالمية إلى الإمارة، ومع هذا العدد الكبير ممن يتطلعون للانتقال إلى أبوظبي والاستقرار فيها كل عام، جنباً إلى جنب مع 2.2 مليون مقيم ينتمون لأكثر من 200 جنسية، نجدد التزامنا بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة وتعزيز مكانتها في العالم».

• غير العاملين في الإمارة عليهم تقديم تأمين صحي شامل للحصول على الإقامة الذهبية.

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