88 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 297 ألفاً و441 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفاً و824 حالة.

كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2136 حالة.

وأعلنت عن شفاء 111 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734 ألفاً و14 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 23 ألفاً و958 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و100 ألف و512 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 213.34 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 21 مليوناً و100 ألف و512 جرعة لقاح «كورونا» تم تقديمها.

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