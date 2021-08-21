«إسعاف دبي» تضيف مركبات متخصصة لرعاية «الخدج»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أضافت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خمس مركبات إسعافية متخصصة جديدة لرعاية «الخدج»، لتقديم خدمة نقل الأطفال ناقصي النمو بين المستشفيات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي: «نحرص في إسعاف دبي على رصد احتياجات المتعاملين، وتطوير خدماتنا بما يصب في مصلحة منظومة الإسعاف المتقدم، وقد أدخلنا، أخيراً، خمس مركبات لنقل الخدج بين المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى مستشفى حتا، للمساعدة على استكمال العلاج أو تلقيه في حالات الولادة المبكرة، والتي يمكن أن يحتاج المواليد فيها إلى رعاية من نوع خاص، خصوصاً مع عدم اكتمال أعضائهم».

وأضاف أن «مركباتنا الجديدة من مخرجات مشروع إعادة تجديد وتأهيل مركبات الإسعاف، للحفاظ على استدامة الموارد في المؤسسة، حيث أدخلنا الكثير من التعديلات على التجهيزات الداخلية والخارجية للمركبات، مثل نظام (إنتراكس)، الذي يسمح بتجهيز المركبات بسهولة ويسر خلال الحالات الطارئة، والنقل المتعدد، ليعطي مساحة داخلية أكبر لراحة المريض، ونظام (آيستك) لرصد وتحديد الأعطال الفنية، إلى جانب نظام التتبع الذكي الذي يقوم باستقبال البلاغات، وتحديد موقعها، وتصنيف حالة المريض، وإرسالها إلى المستشفيات المؤهلة لاستقبال الحالة».

وتعاملت المؤسسة مع 132 حالة نقل «خدج» خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ173 حالة طوال عام 2020.

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