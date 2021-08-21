الخدج" في رعاية "إسعاف دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خمس مركبات إسعافية متخصصة جديدة لرعاية (الخدج) لتقديم خدمة نقل (الأطفال ناقصي النمو ) بين المستشفيات.

وصرح المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي "نحرص في إسعاف دبي على رصد احتياجات المتعاملين وتطوير خدماتنا بما يصب في مصلحة منظومة الإسعاف المتقدم ، وقد أدخلنا مؤخرا خمس مركبات لنقل الخدج بين المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالإضافة لمستشفى حتا، للمساعدة على استكمال أو تلقي العلاج في حالات الولادة المبكرة، والتي يمكن أن يحتاج المواليد فيها لرعاية من نوع خاص خصوصا مع عدم اكتمال أعضائهم.

وأضاف قائلاً: نفخر أن مركباتنا الجديدة من مخرجات مشروع إعادة تجديد وتأهيل مركبات الإسعاف للحفاظ على استدامة الموارد في المؤسسة ، حيث أدخلنا الكثير من التعديلات على التجهيزات الداخلية والخارجية للمركبات مثل نظام الإنتراكس الذي يسمح بتجهيز المركبات بسهولة ويسر خلال الحالات الطارئة والنقل المتعدد ليعطي مساحة داخلية أكبر لراحة المريض ، ونظام الآيستك لرصد وتحديد الأعطال الفنية إلى جانب نظام التتبع الذكي والذي يقوم باستقبال البلاغات وتحديد موقع البلاغ وتصنيف حالة المريض وإرسالها للمستشفيات المؤهلة لاستقبال الحالة.

وأضاف الدراي " تعزيز مفهوم الابتكار لدى موظفينا أثمر بتغيير نوعي على مستوى الخدمات المقدمة خصوصا المتعلقة منها بإسطولنا الإسعافي فإعادة تأهيل مركبات الإسعاف وفرت على المؤسسة خلال السنوات الماضية ما يقارب عشرين مليون درهم كما أنها أضافت لخدماتنا الإسعافية الجودة والتميز فنحن لا نكتفي بتقديم خدمات الإسعاف التقليدية بل حولنا مركباتنا لتكون عيادات طبية متنقلة لضمان الرعاية الأفضل للمريض لحين وصوله للمستشفى".

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعاملت مع 132 حالة نقل "خدج" خلال النصف الاول من العام الجاري 2021 مقارنة ب 173 حالة طوال العام 2020 . وهو انعكاس لثقة المجتمع بخدمات المؤسسة.

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