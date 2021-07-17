"الصحة" تؤكد فعالية عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، أن عقار سوتروفيماب فعال لعلاج كوفيد 19 في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر موقعه الإلكتروني، أن 6,175 مريضاً في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوماً من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي إلى ان نحو 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة أو أكبر، بمن فيهم المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

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