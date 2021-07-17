1530 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و7 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 288 ألفاً و895 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1530 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 657 ألفاً و884 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1892 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1487 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 635 ألفاً و759 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 69 ألفاً و59 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و263 ألفاً و585 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 164.44 جرعة لكل 100 شخص.

• وزارة الصحة قدمت 69 ألفاً و59 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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