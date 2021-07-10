1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 290 ألفاً و542 فحصاً جديداً لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحصرها، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1529 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 647 ألفاً و182 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1853 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1506 حالات جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 625 ألفاً و332 حالة.

كما أعلنت الوزارة، أمس، تقديم 69 ألفاً و453 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، 15 مليوناً و865 ألفاً و306 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 160.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

«الصحة» قدّمت 69 ألفاً و453 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news